Gudmundsson Milan, derby di mercato per l’islandese: ha già detto sì a questo club ULTIME

Gudmundsson Milan, derby di mercato per l’islandese: ha già detto sì a questo club. Le ULTIME sul calciomercato rossonero

Il calciomercato Inter spinge e vuole fare sul serio per Albert Gudmundsson, giocatore seguito anche dal calciomercato Milan. Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, l’attaccante del Genoa avrebbe già dato il proprio sì ai nerazzurri, gradendo molto il fatto di poter restare in Italia e la possibilità di fare uno step in avanti per la propria crescita.

La valutazione del Grifone si aggira sui 30 milioni di euro e la formula che i dirigenti nerazzurri pensano per convincere il club rossoblù è quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto dopo 12 mesi. L’incastro giusto per portare in porto l’affare può essere l’inserimento di Valentin Carboni come contropartita tecnica, ma i nerazzurri dovranno fare delle valutazioni su tutto il proprio reparto offensivo.