Gudmundsson Milan: sfida a Inter e Juventus ma il Genoa non fa sconti, la cifra chiesta

Albert Gudmundsson continua a stupire e il suo rendimento al Genoa ha richiamato l’attenzione delle big, calciomercato Milan compreso.

Fra i club italiani i due più attivi finora sono stati Inter e Juventus ma come riportato da Sportmediaset anche il rossoneri sempre con più insistenza lo stanno mettendo in cima alla lista dei propri obiettivi. Il Genoa non farà sconti e su di lui ha in programma di realizzare una grossa plusvalenza: base d’asta 25 milioni.