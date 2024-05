Gudmundsson Milan: via all’asta! Un club avanti a tutti, ma c’è un ostacolo non da poco

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Gudmundsson. Per l’islandese c’è un club davanti a tutti ma anche un ostacolo

Come scrive Tuttosport, dopo la salvezza raggiunta il Genoa ha dato il via all’asta per Albert Gudmundsson, attaccante che piace sia a mezza Serie A che all’estero, calciomercato Milan compreso.

In Italia la Juve sarebbe avanti a tutti, visti anche i noti problemi dell’Inter, che tra l’altro ha anche tutti gli slot offensivi coperti. Problema per Giuntoli è legato al prezzo, che oscilla tra i 30 e i 40 milioni di euro, tutt’altro che pochi per un calciatore.