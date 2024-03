Gudmundsson Milan: il Genoa avvisa le pretendenti, al di sotto di quella cifra non tratta

Gudmundsson sarà l’oggetto del desiderio di molti club, tra cui il calciomercato Milan. Il Genoa avvisa le pretendenti

Albert Gudmundsson, talento islandese del Genoa che durante il mercato di gennaio era finito nel mirino della Fiorentina, salvo poi rimane al Grifone, è pronto a vivere un’estate che lo vedrà nel mirino dei top club.

Tra questi anche il calciomercato Milan. Tuttavia come riportato dal Corriere dello Sport, il Genoa avvisa le pretendenti: per meno di 30 milioni non si mette neanche al tavolo delle trattative.