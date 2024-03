Gudmundsson Milan, Marotta prepara lo sgarbo? Doppia contropartita al Genoa. Lo scenario

Gudmundsson-Milan, Marotta tenta la beffa al club rossonero: pronta la doppia contropartita per convincere il Genoa

Come riferito da Tuttosport, aumenta la concorrenza sul fronte Gudmundsson per il calciomercato Milan. L’Inter infatti sarebbe scattata in pole per l’islandese del Genoa proponendo al Grifone una doppia contropartita.

I nomi sono quelli di Zanotti e Francesco Pio Esposito oltre ad un conguaglio in denaro. La valutazione del Genoa è di 35 milioni di euro. Si prevede un’estate molto calda su questo fronte.