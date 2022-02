ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Guagni: «Felice di essere in Nazionale dopo due anni travagliati». Le dichiarazioni dell’esterno del Milan

Alia Guagni ha parlato dal ritiro della Nazionale femminile in Portogallo dove si sta disputando l’Algarve Cup.

DANIMARCA – «Siamo partite forti, è fondamentale perché ormai dobbiamo dimostrare ogni volta. Questo è uno step in più che ci porta verso il nostro obiettivo».

RITORNO IN NAZIONALE – «Sono stati due anni travagliati, sono felice di essere qui. Il gruppo è forte e unito. Si vede il cambiamento che stiamo facendo in Italia: il livello si è alzato molto e il gruppo è molto più omogeneo. Questo è fondamentale per raggiungere i risultati».

EUROPEO – «È importante perché ci fa affrontare squadre forti e ci fa preparare l’impegno estivo dell’Europeo».

NORVEGIA – «La voglia di giocare è tanta, vogliamo arrivare in Finale: due anni fa ci è rimasta un po’ qui. Vogliamo dimostrare ancora una volta».