Graziani: «Dobbiamo aspettarci qualcosa in più per Leao». Le parole dell’ex calciatore

Ciccio Graziani ha parlato ai microfoni di Sportmediaset di Atalanta-Milan e di Leao. Ecco le parole dell’ex calciatore

«È uno scontro diretto. Il Milan è lo stesso dell’anno scorso. Dobbiamo aspettarci qualcosa in più da Leao, e non ho dubbi. Davanti ci sono giocatori che possono giocare in tanti ruoli, Pioli ha tante soluzioni. Però credo ci sia bisogno delle gerarchie, in attacco devono far sì che Giroud sia più produttivo e più punto di riferimento»