Gravina: «Non stiamo facendo una bella figura a livello internazionale…»

Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato delle scelte della Asl di non far andare alcuni giocatori in Nazionale

Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato delle scelte della Asl di non far andare alcuni giocatori in Nazionale: «Sono preoccupato per il mancato coordinamento di alcune ASL, perché la mancata disponibilità di calciatori a livello internazionale comporta delle sanzioni.

Ci siamo mossi con i ministri competenti. L’Italia da questo punto di vista non sta facendo una bella figura internazionale. Lo dico con amarezza e rammarico. Siamo l’unica federazione in Europa che ha problemi di questo tipo».