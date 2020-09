Gravina: «1000 spettatori troppo pochi? Importante per ripartire»

Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, ha parlato della parziale riapertura degli stadi ai 1000 spettatori previsti dal protocollo

Intervistato da Radio Rai, Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, ha parlato della parziale riapertura degli stadi per 1000 spettatori:

«C’è un’esigenza generale del nostro Paese, ovvero quella di tornare alla normalità. Vogliamo tutti riprendere la cadenza della nostra vita in ogni settore. È necessario tornare a coltivare le nostre passioni. Mille spettatori in uno stadio di calcio sono pochi, ma è comunque importante ripartire, anche in Serie B e C. Il calcio ha dimostrato grande responsabilità e credo si sia meritato fiducia. Vogliamo riaprire gli stadi a sempre più gente. Protocollo sui tamponi? Il Comitato Tecnico-Scientifico penso che accoglierà la nostra richiesta, allentando la presa magari già in questa settimana».