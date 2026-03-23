Goretzka Milan, si assapora il colpo a parametro zero: Allegri sfida la concorrenza europea

Goretzka Milan, il centrocampista lascerà il Bayern Monaco a fine stagione e rappresenta il profilo d’esperienza ideale richiesto da Allegri per innalzare il tasso tecnico

Il mercato degli svincolati entra nel vivo e il nome di Leon Goretzka, mediano tedesco dotato di imponente struttura fisica e grande senso dell’inserimento, è diventato l’oggetto del desiderio delle principali big europee. Nonostante le numerose indiscrezioni circolate durante la sessione invernale, il calciatore è rimasto in Baviera, ma il suo futuro è già segnato. Il Bayern Monaco ha infatti ufficializzato l’addio del classe 1995 al termine della stagione, chiudendo un ciclo durato otto anni e costellato da sei Bundesliga e una Champions League. Con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, il giocatore si libererà a parametro zero, scatenando una vera e propria asta internazionale.

L’identikit perfetto per il centrocampo

In prima fila per assicurarsi le prestazioni dell’ex Schalke 04 c’è il Diavolo. Non è un mistero che Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese che predilige la solidità tattica unita alla leadership internazionale, abbia richiesto rinforzi pronti all’uso per affrontare il ritorno nell’Europa che conta. Dopo gli arrivi di profili del calibro di Luka Modric e Adrien Rabiot, il tedesco rappresenta il tassello mancante per completare un reparto di assoluto spessore. Il tecnico milanista ha inserito il nome del bavarese in cima alla propria lista dei desideri, considerandolo il profilo ideale per garantire quel salto di qualità necessario a competere su più fronti.

Derby di mercato e minaccia Arsenal

Le conferme su un interesse concreto della compagine rossonera arrivano anche dalla Germania. Come riportato da Christian Falk, giornalista della Bild , il club di via Aldo Rossi è pienamente in corsa per l’ingaggio del centrocampista. La concorrenza, tuttavia, è agguerrita: i Gunners dell’Arsenal sembrano attualmente in vantaggio, facendo leva sulla preferenza del calciatore per la Premier League.

Attenzione però anche alle mosse dell’Inter. Anche la squadra di Cristian Chivu starebbe monitorando con attenzione la situazione, pronta a inserirsi in un vero e proprio derby di mercato. Sebbene l’Inghilterra resti una destinazione allettante, il fascino della Serie A e il progetto tecnico di Allegri potrebbero far pendere l’ago della bilancia verso la Milano rossonera.