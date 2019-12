Gigio Donnarumma vince il Golden Boy best italian player, ecco le parole dell’estremo difensore premiato sul palco di Torino

Donnarumma premito con il Golden Boy best italian player in scena questa sera a Torino. Il portiere rossonero ha battuto la concorrenza di Zaniolo e Kean, ecco le sue parole:

«Sono 4 anni che gioco in serie A e in nazionale e sono molto orgoglioso di ciò. Agli inizi dicevano che ero un fenomeno ma io ho continuato a lavorare. Devo ringraziare Mister Mihajlovic che mi ha fatto esordire, a lui va sempre la mia gratitudine e il mio in bocca al lupo. In nazionale c e stata un annata bruttissima che e’ coincisa con l esclusione dal mondiale, adesso siamo tutti giovani siamo un bel gruppo abbiamo fatto un girone fantastico ora viene la parte più dura e daremo il massimo. Ringrazio Dino Zoff per i complimenti e’ un onore ricevere i complimenti da un campione come lui spero di seguire le sue orme e di vincere quello che ha vinto lui».