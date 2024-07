Gol Nasti, grande assist di Saelemaekers per l’attaccante che non sbaglia: il Milan conduce per 3-2 sul Manchester City. Il VIDEO della terza rete rossonera

Bella rete, quella del 3-2 dei rossoneri in Manchester City Milan. Su assist di un ispirato e in forma Saelemaekers, il giovane attaccante Nasti riesce a piazzarla dove Ederson può solo toccare ma non evitare la rete.

Con questo gol, il Milan si avvicina alla vittoria di questa prima amichevole di lusso nella tournée americana.