Gol Morata: digiuno interrotto a San Siro con una gran girata, vantaggio del Milan con l'Empoli - VIDEO - Milan News 24

Gol Morata: digiuno interrotto a San Siro con una gran girata, vantaggio del Milan con l’Empoli al minuto 19. Quarta rete stagionale – VIDEO

Morata dopo oltre due mesi ha interrotto il suo digiuno di gol col Milan a San Siro portando in vantaggio i rossoneri contro l’Empoli al minuto 19.

CHE GOL DI ÁLVARO MORATA!!!pic.twitter.com/xIShqZwbrd — Football Report (@FootballReprt) November 30, 2024

L’attaccante spagnolo ha colpito Vasquez con un gran tiro in girata al volo dopo un rimpallo favorevole su una conclusione di Fofana in area di rigore. Per Morata è la quarta rete stagionale (3 in Serie A, 1 in Champions League).

