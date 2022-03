Gol Immobile: Ciro porta avanti la Lazio e supera Piola per reti in Serie A

Un gol di Immobile su rigore ha sbloccato la gara contro il Venezia: Ciro sale a 144 reti e supera Silvio Piola per marcature in Serie A

Ciro Immobile ha portato in vantaggio la Lazio contro il Venezia realizzando un rigore imparabile al decimo del secondo tempo.

Ciro ha così stabilito due record: con 144 reti ha staccato Silvio Piola per numero di gol con la maglia biancoceleste in Serie A e inoltre ha rotto il tabù legato al Venezia. I lagunari erano infatti l”unica squadra alla quale Immobile non aveva ancora segnato.