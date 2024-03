Gol Gudmundsson: capolavoro dell’obiettivo del Milan contro Israele – VIDEO

Sono in campo Israele contro Islanda, match valido per gli spareggi degli Europei 2024. In gol l’obiettivo del mercato Milan, Gudmundsson

In questi istanti si stanno giocando i match validi per gli spareggi per gli Europei 2024. Tra questi anche Israele Islanda. La partita è ferma sul 1-2 all’intervallo ma va sottolineato il gol del momentaneo pareggio dell’obiettivo del calciomercato Milan, Gudmundsson:

Albert Gudmundsson super freekick golazo! Israel 1-1 Icelandpic.twitter.com/GZLzBAz8cn — FootColic ⚽️ (@FootColic) March 21, 2024

una punizione magistrale che non ha lasciato scampo al portiere avversario.