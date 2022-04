Gol Giroud: quanto pesansato le reti del francese in chiave scudetto

Olivier Giroud contro la Lazio è tornato a segnare in campionato. Non tanti i gol realizzati ma quasi sempre pesanti

Come riporato da Manuele Baiocchini a Sky Sport, tra i più decisivi ci sono: il primo gol della rimonta di Milan Verona da 0-2, poi 3-2 per il Milan, segna il gol vittoria contro il Torino (Milan Torino 1-0), segna il gol che sblocca la partita contro la Roma finita 3-1 e poi segna 4 gol fondamentali; i due del derby a ribaltare la sfida contro i neroazzurri, segna il gol al Napoli allo stadio Maradona, segna il gol alla Lazio che apre la rimonta poi completata da Tonali contro la Lazio. Gol che potrebbero pesare tanto in chiave scudetto.