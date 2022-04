Gol Giroud: dodicesima marcatura stagionale per l’attaccante francese che pareggia il match contro la Lazio

Il gol di Olivier Giroud pareggia il match tra Lazio e Milan. L’attaccante francese è bravissimo a fiondarsi su un pallone servito in area da Rafael Leao. È la sua 12esima rete in stagione, la numero 9 in Serie A.

Per Leao invece si tratta del settimo assist tra tutte le competizioni, in una gara dove è stato più volte pericoloso.