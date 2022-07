Prima amichevole stagionale per il Milan, che a Milanello batte 3-0 il Lemine Almenno. Decidono le reti di Messias, Rebic e Gabbia. Il club rossonero ha pubblitato il video con il gol e gli highlights del match.

#ACMilan 3⃣-0⃣ Lemine Almenno

The best moments from our joint training session 👏⚽️

I momenti salienti del nostro allenamento congiunto 👏⚽#SempreMilan pic.twitter.com/KadvDth0sg

