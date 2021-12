Milan, gol del mese di dicembre: vince Ibrahimovic – VIDEO

Annunciato il vincitore. Il Milan attraverso il proprio profilo Twitter ha annunciato il gol scelto come migliore del mese di novembre.

A spuntarla è la semi rovesciata realizzzata da Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, messo a segno nella sfida di campionato contro l’ Udinese, poi pareggiata dai ragazzi di Pioli

Goal of the month for December ⚽️

And the winner is @Ibra_official 🤩

È di Zlatan il miglior gol dell’ultimo mese dell’anno 🤩#SempreMilan pic.twitter.com/3onUshNFc9

— AC Milan (@acmilan) December 28, 2021