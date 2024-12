Gol De Ketelaere: il belga segna anche al Real Madrid dopo la discussa rete al Milan – VIDEO

Gol De Ketelaere: il belga segna anche al Real Madrid dopo la discussa rete al Milan. E’ suo l’1-1 dell’Atalanta – VIDEO

De Ketelaere, dopo il discusso gol al Milan, ha segnato anche al Real Madrid in Champions League.

¡SE EMPATÓ EN BÉRGAMO!



Charles De Ketelaere marca el gol desde los 11 pasos. #ChampionsLeague pic.twitter.com/54EQqh58zD — Fulbox (@fulboxOficial) December 10, 2024

Il belga ha trasformato il rigore concesso per un fallo di Tchouameni su Kolasinac con un gran tiro ad incrociare che non ha lasciato scampo al connazionale Courtois, firmando l’1-1 per l’Atalanta al secondo minuto di recupero.