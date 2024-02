Gol Colombo, la rete dell’ex fa partire la festa per i brianzoli in Monza Milan – VIDEO

Gol Colombo, la rete dell’ex fa partire la festa per i brianzoli in Monza Milan, è vittoria per la squadra di Palladino – VIDEO

Il più classico dei gol dell’ex lo realizza Lorenzo Colombo in Monza Milan. La sua rete rappresenta la mazzata finale su una serata da dimenticare per la squadra di Stefano Pioli che viene sconfitta per 4 a 2.

CHE BEL GOL DI LORENZO COLOMBO 🇮🇹(2002)!!!

LOLLO 🥵pic.twitter.com/Ywmj06yLZA — Football Report (@FootballReprt) February 18, 2024

Ecco il video della rete del centravanti di proprietà dei rossoneri, che infatti non esulta. Esulta invece il resto della sua squadra, che entra in campo dalla panchina per abbracciarlo e per celebrare la vittoria.