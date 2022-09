Gol annullato a De Ketelaere: il motivo della decisione arbitrale. Ecco perché Fabbri ha invalidato la rete

21′ Gol annullato a De Ketelaere – Sarebbe stata la prima rete italiana per Charles De Ketelaere! Leao mette dentro dopo una respinta corta di Murillo.

Errore in uscita di Audero che manca il pallone. De Ketelaere con la spalla mette dentro in qualche modo. Ma il Var richiama Fabbri al monitor per un’iniziale posizione irregolare di Giroud su lancio di Tonali. Il francese non tocca la sfera ma secondo la squadra arbitrale disturba la respinta di Ferrari. Annullato lo 0-2.