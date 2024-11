Gol Adli: l’ex Milan ancora in gol con la maglia della Fiorentina – VIDEO. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Si stanno disputando in questo momento le partite in programma alle 15:00 del campionato di Serie A Como-Fiorentina e Torino-Monza. Nel match attualmente in corso nella città lombarda Yacine Adli, ex Milan, ha trovato nuovamente la via del gol.

Il centrocampista francese, su assist di Beltran, ha trafitto il portiere avversario, portando così in vantaggio la sua squadra.