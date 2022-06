Gnonto: «L’Italia deve ripartire da noi giovani»

Wilfried Gnonto, attaccante classe 2003 dello Zurigo, intervistato da Qui Stadio a Voi Studio ha detto la sua sull’Italia

«Siamo tanti ragazzi giovani, abbiamo qualità, abbiamo voglia di fare comunque cerchiamo di metterci in mostra, è chiaro che la nazionale è in un momento di ripartenza ma abbiamo le qualità per ripartire. Abbiamo anche giocatori di esperienza che ci possono aiutare»

EMOZIONI – «Non mi sono ancora reso conto, sono emozioni forti, sono tranquillo, cerco di leggere meno i giornali. Ho la mia famiglia che mi sta sempre vicino, ora sono con gli amici, mi rilasso e preparo la maturità»