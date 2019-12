Glorie di Milan e Barcellona: prende vita il tour internazionale – FOTO

Leggende di Milan e Barcellona unite per avviare il nuovo tour internazionale che vedrà coinvolti i due prestigiosi club

L’aria frizzante della Storia ha unito i ponti del Milan e del Barcellona. Sotto le guglie del Duomo di Milano, Zvonimir Boban, CFO di AC Milan, ha accolto la delegazione del Barcellona, capitanata da Pau Vilanova, presidente commissione attività sociali del FC Barcelona, e composta da Miguel Angel Nadal e Albert Ferrer, glorie del calcio blaugrana. Demetrio Albertini è stato il regista della vernice del tour internazionale che, fino al 16 dicembre 2020, vedrà Barcellona e Milan celebrare insieme i 120 anni dalla loro fondazione. Nati entrambi nel 1899, i due club hanno promosso un tour internazionale di partite tra le Leggende dei due club. Dopo il filmato di introduzione e le parole di Albertini, è toccato a Boban e Vilanova rappresentare i valori dei due club protagonisti.

In prima fila, le Glorie rossonere. Franco Baresi, anima di Milan Glorie fin dall’amichevole di Firenze per Stefano Borgonovo del 2008, ha confermato il prestigio dell’evento e l’onore di prendervi parte. Al suo fianco Mauro Tassotti, Daniele Massaro, Stefano Eranio, Gianluca Zambrotta, Luca Antonini, Francesco Coco e Cristian Zaccardo. Gli stessi Vilanova e Boban si sono scambiati i due libri ufficiali del 2019 editi da Skira: Sempre Milan per i rossoneri, 120 Years Mes que un Club per i blaugrana. Nella foto con il Duomo milanese sullo sfondo dei dirigenti e delle glorie di Milan e Barcellona, erano in posa anche Nadal e Ferrer, reduci da una amichevole sostenuta in questi giorni dalle Legends del Barça a San Paolo, in Brasile.