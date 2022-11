Globe Soccer Awards: Maldini e Massara migliori direttori sportivi

E’ in corso la cerimonia del Globe Soccer Awards. Paolo Maldini e Massara hanno vinto il premo come miglior dirigente sportivo

Paolo Maldini al ritiro del premio sul palco si è così espresso: «Grazie, è un grande onore. È un nuovo capitolo per me. Abbiamo una visione comune nel calcio, ma in generale condividiamo i principi della vita, è molto facile per me lavorare con lui»