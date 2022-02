Bergomi: «Contro un certo tipo di squadre il Milan fatica»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Beppe Bergomi è convinto che il Milan vada in difficoltà contro squadre fisiche: oggi i rossoneri sono in calo di condizione atletica

Giuseppe Bergomi ha parlato a Sky Sport del momento del Milan. Le sue parole:

«Il Milan contro le squadre fisiche fa molta fatica, anche all’andata con l’Udinese, e per fare il gioco del Milan devi stare bene fisicamente. Il Milan pressa sempre alto e ora non ce la fanno più, non stanno bene fisicamente».