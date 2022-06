Giuliani scherza dal ritiro di Coverciano: il messaggio social – FOTO

L’Italia Femminile è in ritiro a Coverciano per la preparazione in vista degli Europei. Giuliani ha scherzato così sui social

L’Italia Femminile è in ritiro a Coverciano per la preparazione in vista degli Europei. Ultimo giorno prima della partenza verso Castel di Catstel di Sangro.

Le alte temperature hanno reso ancor più pesanti gli allenamenti ma Laura Giuliani ha sdrammatizzato scherzando così sui social:

«Quando, dopo una settimana di lavoro con 40 gradi, in preda alle allucinazioni, vedi le angurie al posto dei palloni»