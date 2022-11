Giroud: «Vorrei dedicare questa partita a Lucas Hernandez». Le parole dell’attaccante rossonero

Olivier Giroud ha parlato ai microfoni di Télévision française 1 al termine di Francia-Australia. Ecco le parole dell’attaccante del Milan su Lucas Hernandez:

«Siamo in pensiero per lui. Vorrei dedicargli questa partita perché stiamo perdendo un altro compagno in questo Mondiale».