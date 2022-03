Giroud, ancora fastidio per il taglio: ma l’Empoli non è a rischio per l’attaccante francese del Milan

La Gazzetta dello Sport questa mattina rassicura i tifosi del Milan sulle condizioni di Olivier Giroud. La distorsione alla caviglia destra rimediata domenica è stata subito giudicata di poco conto, e infatti non è per questo che ieri non si è unito al gruppo.

A dargli fastidio era invece il taglio sull’altra caviglia, risultato di uno scontro di gioco con Koulibaly. Un problema che certamente non preoccupa in previsione del prossimo impegno di campionato, quando Giroud sarà ancora titolare a centroarea.