Giroud supera Ibrahimovic: è il nuovo titolare del Milan. L’attaccante francese sorpassa Zlatan nelle gerarchie

Sembrava impossibile ma Olivier Giroud è diventato il nuovo attaccante titolare del Milan. Il francese ha superato nelle gerarchie Ibrahimovic, spesso in questa stagione fermo ai box

Come scrive La Gazzetta dello Sport con lui dall’inizio il Diavolo ha perso solo una volta in 18 gare. Ed ora anche la maledizione del gol in trasferta è stata spezzata.