Giroud scherza: «Capelli perfetti? Ho una tecnica particolare»

Olivier Giroud, nel corso dell’intervista a GQ Italia, ha parlato anche dei suoi capelli sempre in ordine: le sue parole

Nel corso dell’intervista a GQ Italia, Olivier Giroud ha parlato in questi termini dei suoi capelli:

«I miei compagni di squadra mi prendono sempre in giro perché quando gioco ho sempre i capelli in ordine. Anche dopo la partita loro vogliono sapere come è possibile. Il segreto è un colpo di spazzola sui capelli un po’ bagnati, poi un po’ di cera e dopo, per fissarli, metto un po’ di lacca. Qualche volta quando faccio troppi colpi di testa non rimangono perfetti, ma va bene lo stesso».

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA COMPLETA