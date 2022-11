Giroud da record: il Milan prepara il rinnovo al nuovo Inzaghi. Fiducia totale e reciproca tra le parti

Come scrive La Gazzetta dello Sport Olivier Giroud nel Milan è considerato fondamentale per il ruolo da centravanti tanto per quello da senatore tra i ragazzi. I giovani lo stimano, e la considerazione è ricambiata. Giroud è felice al Milan, i risultati alimentano l’entusiasmo e l’attenzione lo gratifica: anche lui non desidera altro che rimanere.

La società non è ancora pronta ad annunci ufficiali, più avanti: a dicembre o anche nel 2023. Non c’è retta e in mezzo l’attaccante sarà probabilmente impegnato in Qatar: con questi numeri sarebbe clamoroso che Deschamps decidesse di non portarlo con sé. Tra gli attaccanti dei cinque principali campionati europei ad aver segnato almeno quattro gol, Giroud è il più anziano. Tra i centravanti è il più longevo ad aver segnato in questa edizione di Champions. Se invece si guarda all’intera storia rossonera Olivier è secondo tra i cannonieri più datati capaci di segnare una doppietta nella grande Europa. Avrà tempo, con un contratto più lungo, per provare a prendere Pippo Inzaghi: due gol al Real Madrid nel novembre 2010, a 37 anni e 86 giorni.