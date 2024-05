Giroud Los Angeles FC: le prime FOTO dell’attaccante del Milan con la maglia degli americani. Tutti i dettagli

In un intervista ai canali ufficiali del club rossonero Olivier Giroud ha annunciato l’addio ufficiale al Milan al termine della stagione. Il suo futuro sarà in MLS.

🚨🟡⚫️ Here’s Olivier Giroud for the first time in LAFC shirt as he joins the MLS side from AC Milan on free transfer!

It’s all signed on deal valid until December 2025, agreement sealed. 🇺🇸 pic.twitter.com/jXgcuYB9aj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2024