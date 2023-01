Giroud e i suoi obiettivi: «Continuare a fare gol e vincere trofei con il Milan». Le parole dell’attaccante rossonero

Olivier Giroud ha parlato ai microfoni di Canal Football Club dei suoi obiettivi tra Milan e Nazionale. Ecco le parole dell’attaccante:

«Il mio obiettivo è di continuare a fare gol e a vincere trofei con il Milan. Per quanto riguardo la Francia, non lo so ancora. Sto ancora riflettendo»