Giroud: «Dopo un gennaio eravamo tutti delusi e avevamo bisogno di una partita per rialzarci». Le parole dell’attaccante rossonero

Olivier Giroud ha parlato ai microfoni di DAZN nel format 1vs1 del momento passato dal Milan. Ecco le parole dell’attaccante rossonero:

«Dopo un gennaio eravamo tutti delusi e avevamo bisogno di una partita per rialzarci e lo abbiamo fatto con Torino, Tottenham e Monza. Non siamo stati perfetti ma per la fiducia sono state tre partite importanti e l’Atalanta sarà anche importantissima: anche loro sono in corsa per la Champions».