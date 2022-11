Fattore Giroud: 18 punti da solo, il rinnovo è una formalità. Il francese ora vuole il Mondiale

La Gazzetta dello Sport quantifica l’incredibile apporto di Olivier Giroud al Milan. Quest’anno ha deciso Samp-Milan e Milan-Spezia, con uno svolgimento simile: rossoneri avanti, pari degli avversari, gol decisivo di Olivier, costato 1 milione dal Chelsea. Sei esempi da tre punti e moltiplicazione semplice: 18 sono quelli aggiunti in classifica nei due anni a Milano. Ogni punto è costato al Milan 55 mila e 500 euro: praticamente in saldo. Il conto si abbassa ancora se ipunti si sostituiscono con i gol realizzati, 23 in tutto.Ognuno è costato 43mila e 500 euro: un attaccane formato convenienza.

Il Corriere della Sera sottolinea come il contratto dell’ex Chelsea scada a fine stagione, Maldini ha però già pronto il (meritato) rinnovo per un altro anno. L’intesa di massima c’è già, verrà confermato l’ingaggio attuale, sui 3,5 milioni di euro netti. L’intenzione è arrivare a ufficializzare dopo il Mondiale, che per Giroud è un’ossessione. Deschamps ufficializzerà la lista mercoledì, in diretta tv al tg della sera. Gli attaccanti certi sono Mbappé, Benzema, Griezmann e Nkunku. Il c.t. voleva puntare poi sul più giovane e meno ingombrante Kolo Muani dell’Eintracht, ma questo 2022 ha ribaltato tutto, certezze e gerarchie: Giroud ha trascinato il Milan allo scudetto, costringendo Didì a una scelta complicata.