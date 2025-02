Condividi via email

MN24 – Gimenez Milan, l’attaccante arrivato alla Madonnina per le visite mediche! Nel pomeriggio attesa la firma sul contratto

Santiago Jimenez, prossimo nuovo colpo del Milan, è arrivato alla Madonnina per le visite mediche! Nel pomeriggio si recherà in sede rossonera per firmare il suo nuovo contratto!

Il giocatore è atterrato ieri in città e da domani, lunedì 3 febbraio, sarà a disposizione di Sergio Conceicao già in vista del match di Coppa Italia contro la Roma di mercoledì sera 5 febbraio..