Gimenez Milan, dal Messico non vedono l’ora: arriva la notizia sull’attaccante classe 2001

Gimenez Milan, in Messico già si pensa al rossonero. Questa la prima pagina dell’importante quotidiano

Santiago Gimenez al Milan, sono ore calde per il possibile trasferimento del centravanti in rossonero. In Messico, paese di origine del calciatore, è già scattata la “Milan mania”. Può essere lui il grande colpo del calciomercato invernale.

«Sarà perché ti amo», questa la prima pagina di Record, principale quotidiano sportivo messicano. «Il Milan, secondo club al mondo con più Champions League vinte, ha inviato una offerta formale per Gimenez. Sono ore cruciali per il futuro del Bebote», questo quanto segue nella didascalia.