MN24 – Gimenez Milan, l’attaccante non rientra in gruppo! Per lui lavoro personalizzato: le ultime. Segui gli aggiornamenti sul club rossonero

Come appreso dalla nostra redazione, le ultime da Milanello verso Milan Atalanta non portano notizie positive su Gimenez. Il messicano non è rientrato in gruppo e resta in forte dubbio la sua presenza domenica sera a San Siro.

L’obiettivo è riuscire ad acciuffare una convocazione last minute, ma difficilmente il giocatore potrebbe riuscire a giocare più di una manciata di minuti. Pronto ancora una volta Tammy Abraham e pre allertato anche Luka Jovic.