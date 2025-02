Gimenez sulla Nazionale: «Sono nato in Argentina, ma ho scelto il Messico per questo motivo»

Gimenez Milan, l’attaccante messicano classe 2001 ha svelato ha spiegato la sua scelta legata alla Nazionale

Santiago Gimenez ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sport Mediaset, il numero 7 del Milan, colpo del mercato, ha spiegato il perché ha scelto la nazionale messicana pur essendo nato a Buenos Aires. Queste le sue parole:

PERCHE’ IL MESSICO E NON L’ARGENTINA – «Sono nato in Argentina, i miei genitori sono argentini, però mi sono trasferito in Messico a 3-4 anni, e tutta la mia infanzia è stata lì, dove ci sono i miei amici, i miei ricordi, e dove ho iniziato a giocare a calcio. Tutto il mio passato è in Messico e per questo ho preso la decisione di giocare con il Messico».