Gimenez Milan: rimane sullo sfondo l’attaccante del Feyenoord. C’è un MOTIVO preciso legato al centravanti messicano

Come riportato dal Corriere dello Sport, il nome di Santiago Gimenez per il mercato Milan resta comunque valido, nel caso in cui l’operazione Joshua Zirkzee dovesse saltare definitivamente.

Per via degli alti costi del cartellino (60 milioni di euro), però, la candidatura del messicano resta più sullo sfondo rispetto alle altre. In pole, infatti, Demirovic, Depay, Dovbyk e Broja.