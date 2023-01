Giletti sentenzia: «Sta tornando Calciopoli»

Massimo Giletti, noto giornalista e tifoso della Juventus, ha parlato della situazione scoppiata in casa bianconera: nuova Calciopoli?

Massimo Giletti, in un’intervista a Tuttosport, ha parlato così della penalizzazione inflitta alla Juve. Di seguito le sue parole.

«Non puoi intervenire durante una stagione in corso. Intervenire e sanzionare in questo modo è destabilizzante e iniquo. Se poi la Juventus dimostrasse di avere ragione come la mettiamo? Abbiamo ancora il diritto di porci delle domande o dobbiamo stare in silenzio e accettare le decisioni di una Giustizia Sportiva che non fu in grado di trovare per esempio le intercettazioni dell’Inter e di Calciopoli? Intercettazioni che a detta del procuratore di allora Palazzi, raccontavano di reati ben più gravi fatti dall’Inter rispetto alla Juve».

