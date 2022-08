Gilardino: «Per me è motivo di orgoglio poter allenare la Primavera del Genoa…». Le parole dell’ex rossonero

Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni del Secolo XIX della sua nuova avventura, ovvero quella di allenare la Primavera del Genoa. Ecco le parole dell’ex rossonero:

«Sono molto felice di essere al Genoa. Per me è motivo di orgoglio poter allenare la Primavera. Ho trovato Carlo Taldo come direttore sportivo e un ambiente che mi ha coinvolto fin dai primi momenti. Ora c’è solamente da iniziare a lavorare e sudare, dare un’identità chiara e concreta alla squadra. Ho avuto la possibilità di parlare più volte con Blessin, un allenatore molto preparato che trasmette grande entusiasmo. L’importante sarà avere un’identità forte e trasmettere valori chiari, concreti, valori che ci dovranno accompagnare per tutta la stagione. Non ci sono particolari vincoli tattici sul modulo con cui giocare: avrò la possibilità di variare, ma prima di tutto dovrò conoscere le caratteristiche dei miei giocatori e poi fare le mie valutazioni».