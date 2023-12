Padovan esalta Jovic: «Col Frosinone gara da 7. Sulla Champions dico che...»

Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha elogiato la prova di Luka Jovic ieri sera in Milan-Frosinone: le dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Giancarlo Padovan ha parlato così di Luka Jovic, in gol ieri in Milan-Frosinone:

Jovic? Pioli dice che ora è in forma e io ci credo. Bel gol, stilisticamente interessante e assist per il gol di Tomori. Gara da 7. C’era chi voleva metterlo in panchina per Camarda, lo avremmo bruciato. Champions League? Il grande rimpianto è la gara d’andata col Newcastle ma i rossoneri ci devono credere. Certo non dipende solo da loro, il PSG deve perdere col Dortmund. Vedremo come andrà