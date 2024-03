Germania Olanda 2-1, Reijnders esce sconfitto: ecco la prestazione del rossonero nel match amichevole

Il centrocampista del Milan Reijnders esce sconfitto dal match amichevole tra Germania e Olanda.

Ben 67 minuti in campo per il centrocampista rossonero che non è riuscito a entrare nel tabellino dei marcatori come nel match contro la Scozia. I tedeschi, dopo aver battuto la Francia, battono in rimonta anche l’Olanda per 2-1. Decisive le reti di Mittelstadt e Fullkrug. Adesso il centrocampista tornerà a Milanello a disposizione di Pioli per il rush finale.