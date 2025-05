Genoa Milan, le possibili scelte di Vieira: spazio anche per l’ex rossonero

Genoa Milan – In campo anche l’ex rossonero. Patrick Vieira pronto a schierarlo da titolare alle spalle di Pinamonti

Questa sera alle ore 20:45, allo Stadio Luigi Ferraris, andrà in scena Genoa-Milan, 35esima giornata del campionato di Serie A. Secondo Sky Sport, Patrick Vieira dovrebbe mandare in campo anche Junior Messias, ex Milan. Nella speranza che il brasiliano non faccia valere la classica legge dell’ex.

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL GENOA: Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Messias, Ahanor; Pinamonti.