Genoa-Milan, Criscito torna a disposizione di mister Maran

Criscito tornerà a disposizione quantomeno per la panchina in vista del match di domani sera che il Genoa giocherà contro il Milan

Domenico Criscito, capitano del Genoa, è tornato ad allenarsi in gruppo già nella giornata di ieri, e per domani contro il Milan, sarà a disposizione di mister Rolando Maran.

Criscito, assente dallo scorso 8 novembre per un problema al ginocchio, questa volta è pronto al rientro per cercare di dare una mano alla sua squadra. Il Genoa è in grossa difficoltà avendo conquistato solo 6 punti su 11 partite disputate in Serie A quest’anno. Maran è indeciso se schierare l’ex juventino già dal primo minuto oppure no. Criscito si gioca il posto con Andrea Masiello.