Genoa Milan, i convocati di Pioli: la lista completa. Out Kjaer

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per Genoa-Milan, match di stasera valevole per l’ottavo turno di Serie A

Portieri: Maignan, Sportiello, Mirante

Difensori: Calabria, Florenzi, Thiaw, Tomori, Pellegrino, Theo Hernandez, Bartesaghi

Centrocampisti: Musah, Adli, Reijnders, Pobega

Attaccanti: Leao, Giroud, Pulisic, Okafor, Chukwuezs, Jovic, Romero