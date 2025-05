Genoa Milan, Conceicao tentato da quella mossa: in attacco può spuntarla lui. Ultime

Genoa Milan, Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri, deve sciogliere il ballottaggio tra Abraham e Santiago Gimenez: inglese al momento favorito

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo l’assenza di Luka Jovic per lombalgia contro il Venezia, il Milan sta valutando le opzioni per la prossima partita contro il Genoa. In attacco, il tecnico Sergio Conceiçao potrebbe schierare Tammy Abraham come punta di riferimento nel 3-4-3 rossonero.

Abraham è in ballottaggio con Santiago Gimenez per il ruolo di attaccante titolare. La scelta dipenderà dalle condizioni di Jovic e dalle esigenze della squadra. Conceiçao potrebbe optare per Abraham per garantire una certa continuità e sfruttare le sue abilità offensive.

L’obiettivo principale resta comunque la finale di Coppa Italia contro il Bologna, per la quale il Milan cercherà di avere Jovic al massimo della forma.